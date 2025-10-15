Rojin Kabaiş’in soruşturmasında ek uzman mütalaası talep edildi

Van'da 27 Eylül 2024'de kaybolan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.



SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirildiğini dile getiren Bakan Tunç, "evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir" dedi.



"MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERİLİYOR"

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun diyen Tunç, "soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.