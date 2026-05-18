Rojin’in babası SABAH’a konuştu: Kızımın başına gelenler ortaya çıkacak!

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
425 KİŞİDEN DNA PROFİLİ ALINDI
Adli Tıp raporlarında bedeninde iki farklı erkek DNA'sı tespit edilen Kabaiş dosyasında, şuana kadar DNA profili alınan kişi sayısı 425'e ulaşırken, telefonun incelenmesi için özel ekip kuruldu.
TELEFONUN İNCELENMESİ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
Bakan Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan özel ekibin Pazartesi hafta için Van'da çalışmalarına başlayacağı öğrenilirken, baba Nizamettin Kabaiş, SABAH'a konuştu.
"BAKAN BEYE GÜVENİMİZ SONSUZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'e güvenlerinin sonsuz olduğunu belirterek, bakan beyin kendilerini umutlandıran adımların atılmasına vesile olduğunu söyledi. Ankara'dan gelen özel ekibin kızının olayını çözeceğine inandığına dikkat çeken baba Nizamettin Kabaiş, "Ben iki yıldır kızımın bir cinayete kurban gittiğini inandırmak için çalmadığım kapı kalmadı. En son Adalet Bakanı Akın Gürlek, bizimle görüşerek umutlarımızı arttırdı. Kızımın başına neler geldiğinin çözüleceğine yürekten inanıyorum. Bu soruşturma sonucunun da Gülistan Doku gibi olacağını tüm Türkiye görecektir. Akın bey Rojin soruşturmasını yakından takip ediyor. Van adliyesi önünde ailece oturma eylemi yapacaktık, bakan Akın beyin umutlandıran ve samimi açıklamaları sayesinde eylemden vazgeçtik" ifadelerini kullandı.