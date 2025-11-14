Rojin’in bedenindeki DNA’lar bulaş değil

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Eşyaları ertesi gün sahilde bulundu. Kabaiş'in cenazesi, 15 Ekim'de kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Rojin'in vücudunda 2 erkek DNA'sı olduğu belirtilmişti. DNA'ların sperm olmadığı, havadan öksürük yoluyla kabarcık şeklinde bulaş olabileceği, genç kızın bakire olduğu belirtilmişti. Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ek raporda, Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA örneklerinin 'bulaş' olmadığı belirtildi. Raporda otopside yer alan, cenaze bulunduğu sırada orada bulunan, cenazenin hastaneye taşınmasında yer alan kişiler ile Rojin Kabaiş'in irtibat kurduğu (üniversite ve diğer arkadaşları vb.) kişilerin yer aldığı 134 kişiden DNA örneklerinin alındığı, Kabaiş'in vücudunda bulunan iki DNA örneğinin 134 kişiden alınan DNA ile eşleşmediği ifade edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Rojin kızımızın cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamların sağlayacağı desteğin, adaletin tecellisine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.