Rojvelat Kızmaz dosyasında "Gülistan Doku" şüphesi: Aile yeniden yargıya başvurdu

Batman'da 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolan ve üç gün sonra Hasankeyf Ilısu Baraj Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan 26 yaşındaki Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Rojvelat Kızmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. Aile, olayın basit bir intihar vakası olmadığını ve arka planda Tunceli'de yıllardır haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku vakası ile doğrudan bağlantılar olabileceğini öne sürdü.

KIZMAZ VE DOKU'NUN YAKIN ARKADAŞLIĞI ŞÜPHELERİ ARTTIRDI

Soruşturmanın yeniden açılması talebinin temelini, Rojvelat Kızmaz ile Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku arasındaki yakın arkadaşlık bağı oluşturuyor. Kızmaz ailesinin avukatı Sümeyye Gültekin Aykut tarafından sunulan dilekçede, Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra yaşanan adli gelişmelerin, Kızmaz dosyasını da doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu savunuldu.

"OLAY GÜNÜ ÖLMEDİ" RAPORU VE EKSİK İNCELEME İDDİASI

Daha önce olayla ilgili "kovuşturmaya yer yok" kararı verilmiş, dosya kapatılmış ve Rojvalat Kızmaz'ın eşyaları adli emanete alınmıştı. Ancak adli tıp uzmanlarının, Kızmaz'ın kaybolduğu 9 Şubat günü hayatını kaybetmediğini tespit etmesi ve kolluk kuvvetlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını eksik incelediği iddiaları, ailenin cinayet şüphesini derinleştirdi.

İKİ OLAY BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kızmaz ailesi adına hukuki süreci yürüten Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dosyanın yeniden incelenmesi ve açılması için dilekçe sundu. İki olay arasındaki olası bağlantının altını çizen Avukat Aykut, "Rojwelat Kızmaz'ın ailesi; daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve KYOK kararlarının kaldırılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduk" dedi.