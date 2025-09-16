Roket ve füze teknolojilerinin yıldızı ROKETSAN

Roketsan, 37 yıllık birikimi ve 6 bin 500'ü aşkın kişilik teknoloji ordusuyla hava, kara, deniz ve uzay sistemleri üzerinde çalışarak "Denizlerin altından uzayın derinliklerine" varıncaya kadar teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.Türk savunma sanayimizin öncü şirketlerinden biri olan Roketsan bugün geliştirdiği sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken, dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirdiği ihracatlar ile de hem ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyor hem de ülkemize stratejik ve ekonomik değer katıyor.Roketsan'ın yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi ile geliştirdiği kara sistemleri bugün ülkemiz başta olmak üzere birçok dost ve müttefik ülkenin envanterinde üstün başarıyla görev alarak barışın ve güvenliğin teminatı oluyor. Bu alanda ülkemizin ulaştığı en son noktayı simgeleyen Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkânlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN Füzesi'nin BLOK-4 Hipersonik versiyonu ülkemizin yeni vurucu gücü olmaya hazırlanıyor. TAYFUN'la birlikte onlarca kara füze sistemi, modern tanksavar füzeleri ve silah sistemleri geliştiren Roketsan, kara kuvvetlerimizin sahadaki her ihtiyacına eksiksiz cevap veriyor.Ülkemizin gurur kaynağı olan SİHA'ların vurucu gücü olan mühimmatların da üreticisi olan Roketsan, bu alandaki kabiliyetlerini her geçen gün geliştirerek yeni sistemlerle ülkemize güç katmaya da devam ediyor. İHA-122 ve İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzeler ile SİHA mühimmatlarına yeni bir soluk kazandıran Roketsan, 300 ER füzesi ile de bu alanda ulaştığı en son teknolojiyi tüm dünyaya kanıtladı.Tüm bunların yanı sıra Roketsan, üstün hava savunma sistemleriyle ülkemizin koruma kalkanı olan Çelik Kubbe'nin de vurucu gücünü oluşturuyor. HİSAR'dan SİPER'e, ALKA'dan SUNGUR'a, LEVENT'ten MİDLAS'a kadar birçok Roketsan sistemiyle Çelik Kubbe, ülkemizi havadan gelebilecek her türlü tehditten korumak için göreve hazır.ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinden biri olarak yeni nesil savunma sistemlerimizle ordumuza güç katıyor, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyoruz" diyerek şunları kaydetti: "Bugün roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde bir dünya markası olan şirketimiz, Ar-Ge çalışmaları ile yeni teknolojilere öncülük etmeyi, geliştirdiği savunma sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vurucu ve caydırıcı gücü olmayı, Amerika'dan Avrupa'ya Asya'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın birçok bölgesine gerçekleştirdiği ihracatlarla da ülkemize stratejik ve ekonomik güç kazandırmayı sürdürüyor. Özellikle son yıllarda bölgemizde gittikçe artan askeri ihtilaflar ve savaşlar, ülkemizin savunma sanayisindeki gelişimin ne kadar önem taşıdığını gösteriyor. Tüm bu tehditlere karşı, Roketsan olarak hava savunma sistemlerimizle vurucu gücünü oluşturduğumuz Çelik Kubbe'yi inşa ediyor, ülkemizin hava sahasını güvenlik şemsiyesi altına alıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de SİHA mühimmatlarımızdan tanksavar füzelerimize, hava savunma füzelerimizden seyir füzelerimize, deniz sistemlerimizden topçu sistemlerimize kadar birçok farklı kulvarda sistemimizi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırmaya, yeni teknolojilerimizle ülkemizin savunmasına güç katmaya devam edeceğiz." dedi.ROKETSAN, TEKNOFEST İstanbul'da da 7'den 70'e milyonlarca teknoloji tutkununu yeni nesil savunma sistemleriyle buluşturuyor. TEKNOFEST kapsamında Roketsan tarafından gerçekleştirilen Roket Yarışması ise 8 yıldır nefes kesen anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl da 1-7 Eylül tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilen Roket Yarışması heyecan dolu ve kıyasıya bir mücadeleye ev sahipliği yaparken, yarışmayı derece ile tamamlayan takımlar ödüllerini TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen tören ile alacak. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Bu yıl sekizinci kez düzenlediğimiz Roket Yarışması ise özellikle Roketsanımız için büyük anlam ve önem taşıyor. Roket Yarışması geleceğini gökyüzündeki hayallerine adayan gençlerimizin yeteneklerini sergileme platformu oluyor. Büyük emekler ile kendi roketlerini tasarlayan gençlerimiz bu alandaki başarılarıyla biz de gururlanıyoruz. Çünkü geleceğin roket mühendisleri kendilerini Roket Yarışması'nda gösteriyor, hayallerini adım adım gerçekleştiriyor. TEKNOFEST ve Roket Yarışması ile hem ülkemizin savunmada tam bağımsızlığını hem Roketsan'ımızın geleceğini teminat altına alıyoruz" açıklamasında bulundu.