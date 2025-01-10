Haberler Yaşam Haberleri Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu: Genç mühendis “nasıl intihar edilir” diye...
Giriş Tarihi: 10.1.2025 12:14 Son Güncelleme: 10.1.2025 12:48

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu: Genç mühendis “nasıl intihar edilir” diye...

Ankara’da Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yücel’in ölümünden önce telefonunda “Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür” gibi aramalar yaptığı tespit edildi. Kapının içeriden kilitli olduğu ve cinayet şüphesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı olayda, Yücel’in sodyum nitrat kullanarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu: Genç mühendis nasıl intihar edilir diye...

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

CENAZESİ ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Serdar Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç mühendisin ani ölümü ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.

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Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu: Genç mühendis “nasıl intihar edilir” diye...
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