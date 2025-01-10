Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu: Genç mühendis “nasıl intihar edilir” diye...

İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.