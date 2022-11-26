Rolls Royce Phantom ne kadar, kaç TL? Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Kral Selman açıkladı!

GALİBİYET PRİMİ LÜKS ARAÇ

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da kutlamalar 'bayram'a dönüştü. Kral Selman bin Abdulaziz, galibiyet sonrası ülkede ilan ettiği resmi tatilin ardından bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman futbolculara galibiyet primi olarak lüks araçlar arasında yer alan Rolls Royce Phantom verileceğini söyledi.

Prensin müjdesi futbolcuları sevince boğarken, Suudi Arabistan milli takımının diğer karşılaşmalara da 'ciddi' bir şekilde hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan, Arap ülkelerinden siyasi liderler Suudi Arabistan milli takımının galibiyeti sebebiyle tebrik mesajları yayımladı.

ROLLS ROYCE PHANTOM NE KADAR?

Rolls Royce Phantom şuanda 540 bin Dolar'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.