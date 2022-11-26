Rolls Royce Phantom ne kadar, kaç TL? Suudi Arabistanlı futbolculara büyük prim: Kral Selman açıkladı!

Suudi Arabistan'ın Arjantin karşısında kazandığı 2-1'lik galibiyet tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Kral Selman bin Abdulaziz maçtan bir sonraki günü resmi tatil olarak ilan etti. Dünya Kupası maçları Katar'da tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın favori takımı Arjantin Suudi Arabistan karşısında mağlup oldu. Suudi Arabistan'da bayram havasında kutlanan galibiyetin ardından Kral Selman tüm futbolculara Rolls Royce Phantom hediye etti. Bunun üzerine Rolls Royce Phantom ne kadar, kaç TL sorularıyla araştırmalar hızlandı. İşte güncel Rolls Royce Phantom fiyatı!
ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN'A YENİLDİ
Arjantin, 22 Kasım'da Suudi Arabistan'a yenilerek büyük bir sürpriz yaşadı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
GALİBİYET PRİMİ LÜKS ARAÇ
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da kutlamalar 'bayram'a dönüştü. Kral Selman bin Abdulaziz, galibiyet sonrası ülkede ilan ettiği resmi tatilin ardından bu kez de Veliaht Prens Muhammed bin Selman futbolculara galibiyet primi olarak lüks araçlar arasında yer alan Rolls Royce Phantom verileceğini söyledi.
Prensin müjdesi futbolcuları sevince boğarken, Suudi Arabistan milli takımının diğer karşılaşmalara da 'ciddi' bir şekilde hazırlandığı öğrenildi.
Öte yandan, Arap ülkelerinden siyasi liderler Suudi Arabistan milli takımının galibiyeti sebebiyle tebrik mesajları yayımladı.
ROLLS ROYCE PHANTOM NE KADAR?
Rolls Royce Phantom şuanda 540 bin Dolar'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.