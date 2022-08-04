Haberler Yaşam Haberleri Roma döneminden kalma 50 kiremit oda mezarı bulundu
Giriş Tarihi: 5.8.2022

Roma döneminden kalma 50 kiremit oda mezarı bulundu

Bilecik Söğüt'te Roma Dönemi'ne ait 50'yi aşkın kiremit oda mezarı bulundu. Kepçenin tırnaklarına takılan insan kemiklerini gören operatörün jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıkan mezarların bugüne kadar bir seferde bulunan en büyük tarihi mezar alanı olduğu belirtildi. Emniyet şeridi çekilen iki bin yıllık kiremit mezarların defineciler tarafından talan edilmesinden korkulurken ilk kez bu kadar çok sayıda bir tarihi mezar alanının bulunması, çevrede bir nekropol alanının (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olabileceği şüphesini gündeme getirdi.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Roma döneminden kalma 50 kiremit oda mezarı bulundu

Roma Dönemi'nde yaygın bir şekilde görülen mezar tiplerinden birisi olan kiremit mezarlar, o dönemin sosyal yapısının anlaşılması bakımından önemli buluntular olarak gösteriliyor. Özellikle alt tabakadan halkın gömüldüğü mezarlar olarak öne çıkan kiremit biçimli mezarlar, tahrip olmaya fazlasıyla uygun mezarlar olarak göze çarpıyorlar. Basitçe yapılan bu mezarlar, diğerlerine oranla merkezden ziyade taşrada fazlasıyla bulunuyor. Stroterlerin (Roma mimarisinde çatı kiremidi) iskelet üzerine bir beşik çatı gibi çatılması ile oluşturulan kiremit mezarlar, cenazelerin boyuna göre tasarlanıyor ve bu şekilde vücutların üzerinde bir çatı mezar oluşturuluyor. Bilecik Söğüt'te bugüne kadar bir seferde bulunan en büyük tarihi mezar alanı olduğu belirtilen 50'yi aşkın kiremit mezar tesadüfen bulundu. Söğüt'e 6 kilometre uzaklıktaki Kızılsaray Köyü sınırları içerisinde bulunan kiremit mezarların, bir tepe üstünde ve yerden iki metre derinlikte arazi düzleme çalışması yapıldığı sırada kepçenin tırnaklarına takıldığı belirtildi.

Kemikleri bulan kepçe operatörü, durumu jandarmaya ve arazi sahibi Mehmet Arık'a bildirdi. Arazisinin sınırında bulunan tarihi mezarlarla ilgili konuşan Arık, "Bilecik ve Eskişehir Müze Müdürlüğü'nden yetkililer gelip tespit yapacaklar dediler. Emniyet şeridi çektiler. Bilecik müzesinden yetkililer gelip gitmiş. Onlar da Eskişehir'e yazı yazmışlar. Şimdi cevap bekliyoruz" diye konuştu.

NEKROPOL ŞÜPHESİ
Kızılsaray Köyü'nden Mehmet Lofçalı ile oğlu Ersen Lofçalı da mezarların Bizans mezarı olması ihtimali bulunduğunu belirterek, "Bu mezarları saklamışlar. Çünkü etrafı çukur. Su almaması için yükseğe almışlar. Müzeden gelip kemiklerden numune almışlar. Tahminimizce kemiklerin kaç yıllık oldukları araştırılıyor" diye konuştular.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri: GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sürekli işçi (personel) alımı müjdesi!
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
SON DAKİKA Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı! | Bekçilik sınav sonuçları 2022 EGM PA tarafından açıklandı!
Motorine ve benzine indirim akaryakıt fiyatlarına peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? 2022 KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak gözler ÖSYM'ye çevrildi! Üniversite 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma döneminden kalma 50 kiremit oda mezarı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA