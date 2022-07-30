Haberler Yaşam Haberleri Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 30.7.2022 13:43 Son Güncelleme: 30.7.2022 13:47

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi!

Diyarbakır’da jandarma tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait malzemeler ele geçirildi. Tarihi eserleri 2 milyon liraya satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce, Çınar ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Jandarma, Çınar'ın Cumhuriyet mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada 4 kişiyi yapılan operasyonla suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 bronz sikke, 10 bronz yüzük ve 36 obje olmak üzere toplam 88 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişinin ise ifade işlemleri jandarmada devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB AÇIKLADI! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 okulların açılacağı tarih ve ara tatil günlerini MEB açıkladı!
Özlem Gürses'ten itiraf gibi açıklama! AK Parti'nin projeleri Altılı Masa'ya sızdırılıyor
Sigaraya zam mı geldi, bugün zam var mı? Sigara fiyatları 30 Temmuz en ucuz ve en pahalı güncel listesi
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
SON DAKİKA HABERİ | İşte Irak’ta Türkiye üzerinden oynanan kirli senaryonun şifreleri
SON DAKİKA Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başladı! 2022 e devlet Aile Destek Paketi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
Okullar ne zaman açılacak Bakan Özer açıkladı! 2022 Yaz tatili ne zaman bitiyor, okulların açılacağı tarih belli oldu mu? MEB yeni öğretim yılı takvimi
Son dakika: Melih Gökçek A Haber'de ANKAPARK'ın gerçeklerini anlattı!
Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak
Enerji krizinde son perde: Gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'da ilginç önlemler devrede
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA