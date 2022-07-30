Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce, Çınar ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Jandarma, Çınar'ın Cumhuriyet mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada 4 kişiyi yapılan operasyonla suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 bronz sikke, 10 bronz yüzük ve 36 obje olmak üzere toplam 88 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişinin ise ifade işlemleri jandarmada devam ediyor.