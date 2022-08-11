TURKUVAZ Medya çatısı altında okuyucularıyla buluşan Aktüel Tarih dergisi, Türkler'in zafer ayı Ağustos'a özel içeriğinde Türkler'in Anadolu'yu yurt edinmesinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi'ni kapağına taşıdı. Aktüel Tarih, uzman isimlerin 1071 Malazgirt Zaferi'nin farklı yönlerini irdeleyerek katkı sunduğu "Roma'nın Cehennemi Malazgirt" dosya konusuyla 1071'nin pek çok bilinmeyen tarafına sayfalarında yer verdi. İşte uzmanların konuya ilişkin yazılarından kısa kısa bölümler:Malazgirt'te Türkler'in bir kısmının savaşta Selçuklu saflarına geçtiğinin anlatıldığı doğrudur fakat bu rivayetin gerçeği yansıtmadığını doğrudan savaşa tanıklık eden Bizanslı müellif Attaleiates'ten biliyoruz.Alparslan'ın niyeti hiç de Orta Anadolu'ya ve Batı Anadolu'ya gitmek değildi. Onun gözü Suriye ve Mısır'daydı. Dolayısıyla Türkiye (Anadolu) Selçuklu dönemine bir asır daha tehirle girmiştir.Alparslan'ın asıl hedefi Suriye üzerinden Mısır'a inerek Şii Fatımî Halifeliği'ni kontrol altına almaktır. Sultan, bu sayede İslam dünyasını tek bir çatı altında toplamayı ve aynı zamanda en kudretli siyasî lideri olmayı hedefler.: Ebu'l-Hasan Muhammed el-Hemedânî "İslam tarihinde, Rûm İmparatoru Ermânôs'u (Romanos) esir alan Ebû Şücâ Sultan Alparslan'ın elde ettiği zaferin bir benzeri yoktur" der.Payitaht olan Rey şehrini ele geçiren Alparslan'ın ilk icraatlarından biri hiç şüphesiz hutbelerde adını okutmak ve kendi adına sikke kestirmek oldu.Savaş yeri Malazgirt'in güneydoğusu, hatta Örenşar'ın sırtını yasladığı Ziyaret Tepe ekseninde taraftar kazanmıştır. Bize göre ise savaşın yeri günümüzdeki Malazgirt-Ahlat yolu ve batısındaki bölgede aranmalıdır.