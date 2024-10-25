Roma’nın kalbinde Göbeklitepe sergisi

Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi" adlı sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü katkılarıyla ziyaretçilerle buluştu.Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Göbeklitepe'yi hem İtalyanlarla hem de Roma'yı ziyaret eden dünya vatandaşlarıyla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yüzyıllar boyunca dünyanın merkezi olarak kabul edilen Roma'nın simgesi olan Kolezyum'un görkemli atmosferinde, insan medeniyetinin en önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış olan Göbeklitepe'nin derin ve kadim tarihini sizlerle buluşturuyoruz" dedi.Taş Tepeler Projesi yürütücüsü Prof. Dr. Necmi Karul da sergiye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Kolezyum kendi döneminde, Göbeklitepe de kendi döneminde insanları ilk kez büyük kalabalıklar halinde bir araya getiren yerler. Farklı anlamları da olsa böyle bir misyona sahip iki mekân." Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo da yaptığı açıklamada, sergiyi antik ve olağanüstü bir arkeolojik alanda açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Serginin 2 Mart 2025 tarihine kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.