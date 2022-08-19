Romanya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Romanya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Dünya genelinde birçok tatilci tarafından tercih edilen ülkelerden biri olan Romanya, tarihi ve turistik merkezleri ayrıca kültürel dokusuyla oldukça ilgi ve ziyaretçi çeken Avrupa ülkelerinden birisidir. Özellikle tatil sezonunun yoğun olduğu bugünlerde Romanya'ya tatil, iş yahut farklı sebeplerden dolayı ülkemizden de ziyaretler artmış durumdadır. Durum böyle olunca Romanya vize istiyor mu? Romanya pasaport istiyor mu? Soruları pek çok tatilcinin aklına gelmektedir. Peki, Romanya'ya gidişte vize gerekir mi? İşte detaylı yanıtlar...

ROMANYA'YA GİDİŞTE VİZE VE PASAPORT GEREKİYOR MU?

Dünyanın pek çok yerinden ülkeler, yurt dışından gelen ziyaretçileri bazı kurallara tabi tutmaktadır. Bunların en başında vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Romanya da, ülkelerine gelecek olan başka ülke vatandaşı ziyaretçileri bir takım vize ve pasaport şartlarına tabi tutmaktadır. Ülkemizden Romanya'ya gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;