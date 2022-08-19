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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:42 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:42

Romanya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Romanya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Güney, Orta ve Doğu Avrupa’nın kesişme noktasında yer alan ve Balkan bölgesinde bulunan ülkelerden birisi olan Romanya'ya ziyaret gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, vize işlemleri ve şartları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Seyahat edilecek olan ülkenin vize ve pasaport kaidelerini öğrenmek, seyahat öncesinde kişilere hem kolaylık hem de zaman kazandıran bir eylemdir. Avrupa tatili planları yapanlar Romanya vize istiyor mu sorusunun cevabını merak etmektedir. Bizler de bu yazımızda sizler için ‘Romanya’a vize gerekir mi?’ sorusunun cevabını derleyip bir araya getirdik.

Romanya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Romanya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Dünya genelinde birçok tatilci tarafından tercih edilen ülkelerden biri olan Romanya, tarihi ve turistik merkezleri ayrıca kültürel dokusuyla oldukça ilgi ve ziyaretçi çeken Avrupa ülkelerinden birisidir. Özellikle tatil sezonunun yoğun olduğu bugünlerde Romanya'ya tatil, iş yahut farklı sebeplerden dolayı ülkemizden de ziyaretler artmış durumdadır. Durum böyle olunca Romanya vize istiyor mu? Romanya pasaport istiyor mu? Soruları pek çok tatilcinin aklına gelmektedir. Peki, Romanya'ya gidişte vize gerekir mi? İşte detaylı yanıtlar...

ROMANYA'YA GİDİŞTE VİZE VE PASAPORT GEREKİYOR MU?

Dünyanın pek çok yerinden ülkeler, yurt dışından gelen ziyaretçileri bazı kurallara tabi tutmaktadır. Bunların en başında vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Romanya da, ülkelerine gelecek olan başka ülke vatandaşı ziyaretçileri bir takım vize ve pasaport şartlarına tabi tutmaktadır. Ülkemizden Romanya'ya gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

  • Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Romanya'ya giriş yapabilmek için vize almaları gerekmektedir.
  • Hususi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise vizesiz olarak Romanya'ya 6 ay içinde 90 günü aşmayacak seyahatleri için vizesiz giriş yapabilirler.
  • Hizmet pasaportu ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 6 ay içinde 90 günü aşmayacak ziyaretleri için Romanya'ya vizesiz giriş yapabilirler.
  • Schengen (şengen) bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan Türk vatandaşları, her 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan'da vizesiz seyahat edebilirler.

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Romanya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Romanya’ya Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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