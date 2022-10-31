Romanya’dan Ne Alınır? Romanya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Türkiye'ye göre, batı yönünde yer almakta olan Romanya'ya ülkemizden de birçok vatandaş çeşitli amaçlar ile seyahatler gerçekleştiriyor. Bu seyahatler öncesinde ise, Romanya'dan ne alınır gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Romanya'dan alınacak hediyelik eşyalar ise, yurda dönüş zamanı vatandaşlar tarafından insanlara hediye edilebiliyor. Dilerseniz, Romanya'nın neyi meşhur ve Romanya'dan ne getirilir birlikte inceleyelim...

ROMANYA'DAN NE ALINIR?

Romanya'ya bir gezi ve seyahat planlamak isteyen kişiler; eş, dost ve akrabalar için gittikleri ülkeden neler getirebileceğini araştırmaktadır. Romanya'dan çeşitli amaçlar ile alınabilecek ve istenen kişiler için bulunup getirilebilecek en önemli şeyler şu şekilde sıralanabilir;

Horezu Seramikleri; Romanya'nın yüzyıllar boyunca sürmüş olan bir halk sanatı ürünü olarak bilinmektedir. Horezu seramikleri ayrıca UNESCO'nun somut olmayan küresel miras listesi içerisinde yer almaktadır.

Romanya Le Bluzları; Romanya'nın oldukça eski halk motiflerini üzerinde barındıran geleneksel, süslenmiş ve de el yapımı olan bluzlardır.

Yeşil Ceviz Reçeli; Saatlerce marine edilerek kaynatılmakta olan bu reçel, geleneksel Rumen gurme spesiyali olarak da bilinir.

Drakula Hatırası; Hem tarihi hem de kültürel açıdan alınabilecek en iyi ürünler arasındadır.

Boyalı Yumurta; Rumen kadınlarının Paskalya zamanı için geleneksel motifler ile boyadıkları bu yumurtalar, Romanya halkı tarafından bir Paskalya ritüeli olarak birbirine çarptırılarak yenilmektedir. Süs olarak da alınabilir.

ROMANYA'DA UCUZ OLAN ŞEYLER NELER, HEDİYE GİYECEK, YİYECEK OLARAK NE GETİRİLİR?

Vatandaşlar, Romanya seyahati gibi yurt dışı ziyaretleri sırasında; yurda dönmeden evvel, alınabilecek ucuz ürünler ile çeşitli yiyecek ve hediyelik giyecek ürünlerin araştırmasını yapmak istemektedir. Bu sebeple de, Romanya'da bulunan ucuz olan şeyler nelerdir gibi sorulara sık sık rastlanabilir. Romanya'da ucuz olan bir şey alınmak isteniyorsa, özellikle Romanya'nın başkenti Bükreş'e bakılabilir çünkü Bükreş oldukça ucuz bir kent olarak bilinmektedir. İşte, Romanya'da ucuz olan şeyler;

Boyalı yumurta

Peynir ve mısır unundan yapılan Mamaliga yemeği

Marghiloman kahvesi

Bükreş'de yer alan esnaflardan alınacak giysiler ve hediyelik eşyalar

Romanya seyahati sırasında, vatandaşlar tarafından alınmak istenen şeyler arasında ise yalnızca süs eşyaları yahut geleneksel ve kültürel objeler değil, aynı zamanda hediye giyecek ve yiyecek de yer alıyor. Alınabilecek hediye giyecekler ve yiyecekler şu şekilde;

Mamaliga

Yeşil cevizli reçel

Tütsülenmiş şekilde de olacak şekilde üretilen geleneksel gıdalar

Çorbalar (köfteli, sebzeli ''ciorba radauteana'', işkembe ''ciorba de burta'')

Yerel Romanya içkisi olan Palinca

Sarmale (lahana sarması)

Mici (ızgara köftesi)

Cozonac (tatlı ekmek)

Drob de Miel (kuzu yahni)

Rumen kahvaltısı

Muraturi (turşu)

Ciorba de Fasole Cu Ciolan (fasulye çorbası)

Papanaşi

Carnati (sucuk)

Gulaş Çorbası

Horezu seramikleri

Martisor

Clop Şapkası

Rumen-Romen Bluzu

Geleneksel Romen-Rumen Yeleği