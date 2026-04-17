Romatizmayı eklem ağrısıyla karıştırmayın

Romatizma ve eklem ağrısı sıklıkla karıştırılsa da aynı değil. Her eklem ağrısı, bağışıklık sistemi kaynaklı iltihabi bir süreç olan romatizma ile aynı değildir. Genellikle kireçlenme (osteoartrit) veya mekanik zorlanmalarla karıştırılan iltihaplı romatizma; sabah tutukluğu, ateş, halsizlik ve küçük eklemlerde 4 haftadan uzun süren ağrılarla ayrışır. Uzmanlar, "Kişiler; kireçlenme ve diğer eklem sorunlarını sıkça iltihabi eklem romatizmasıyla karıştırıp endişeye kapılabiliyor. Ağrılar 4 haftayı geçiyorsa, yaygınsa ve özellikle küçük eklemleri içine alıyorsa, beraberinde halsizlik, ateş ve yorgunluk varsa, mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına başvurulmalı" diye uyarıyor.