Römork Nedir? Römork Ne İşe Yarar, Çeşitleri Neler, Hangi Araçlar Takabilir?

Römork nedir, baktığımızda araçların arkasına çeşitli amaçlarla kullanılan ve özellikle yük taşımak için kullanılan kasalardır diyebiliriz. Bu açıdan ne işe yarar olduğuna bakacak olursak bu durumda aşınacak olan şeyin ve de römorkun hangi araç tipine takılacağı önemlidir. Bu noktada devreye römork çeşitleri nelerdir, sorusu girerken bu römork çeşitlerinin kullanım amaçları da önemlidir. Tam, hafif ve yarı römork olarak çeşitlendirilirken aynı zamanda yarı römork ve römork arasındaki fark ortaya çıkar. Bundan önce ise hangi araçlar römork takabilir bilgisi daha önemlidir.
Pratik bir taşıma aracı olarak gösterilebilecek römork, motorlu araçların arkasına takılarak yük taşıma işlevini gerçekleştirir. Römorklar Türkiye'de trey olarak da bilinmektedir. Motorlu taşıtların arkasına takılan bu araçlar motorsuz taşıtlardır. Aracın arkasındaki çekici demire takılarak araç hareket edince araçla hareket eden römorklar, yük taşıma işlemi için oldukça idealdir.
Römorklar motorlu taşıtların arkasında yük taşımak için kullanılan motorsuz araçlardır. Aracın yük taşıma kapasitesini arttırdığı için oldukça ideal ve kullanışlıdır. Ayrı olarak herhangi bir yakıt istemezler.
Römorkların araçların ebatına göre farklı boyut ve ağırlıklarda çeşitleri vardır. Araç sahipler taşıyacağı yüke ya da aracının tipine göre römork tercih ettiği için bu doğrultuda römorklar üretilmiştir. Şimdi bu römorkların çeşitlerine ve özelliklerine bakacak olursak:
Römork uygun olabilecek hemen her araca takılabilmektedir. Burada önemli olan nokta aracın tipi ve römorka uygunluğudur. Üreticilerin yasak kıldığı tek araç motosikletler gelmektedir.