Römork Nedir? Römork Ne İşe Yarar, Çeşitleri Neler, Hangi Araçlar Takabilir?

Römork nedir, baktığımızda araçların arkasına çeşitli amaçlarla kullanılan ve özellikle yük taşımak için kullanılan kasalardır diyebiliriz. Bu açıdan ne işe yarar olduğuna bakacak olursak bu durumda aşınacak olan şeyin ve de römorkun hangi araç tipine takılacağı önemlidir. Bu noktada devreye römork çeşitleri nelerdir, sorusu girerken bu römork çeşitlerinin kullanım amaçları da önemlidir. Tam, hafif ve yarı römork olarak çeşitlendirilirken aynı zamanda yarı römork ve römork arasındaki fark ortaya çıkar. Bundan önce ise hangi araçlar römork takabilir bilgisi daha önemlidir.

Römork Nedir?

Pratik bir taşıma aracı olarak gösterilebilecek römork, motorlu araçların arkasına takılarak yük taşıma işlevini gerçekleştirir. Römorklar Türkiye'de trey olarak da bilinmektedir. Motorlu taşıtların arkasına takılan bu araçlar motorsuz taşıtlardır. Aracın arkasındaki çekici demire takılarak araç hareket edince araçla hareket eden römorklar, yük taşıma işlemi için oldukça idealdir.

Römork Ne İşe Yarar?

Römorklar motorlu taşıtların arkasında yük taşımak için kullanılan motorsuz araçlardır. Aracın yük taşıma kapasitesini arttırdığı için oldukça ideal ve kullanışlıdır. Ayrı olarak herhangi bir yakıt istemezler.

Römork Çeşitleri Nelerdir?

Römorkların araçların ebatına göre farklı boyut ve ağırlıklarda çeşitleri vardır. Araç sahipler taşıyacağı yüke ya da aracının tipine göre römork tercih ettiği için bu doğrultuda römorklar üretilmiştir. Şimdi bu römorkların çeşitlerine ve özelliklerine bakacak olursak:

Bisiklet römorku: Tek ya da iki tekerlekli olabilen bisiklet römorku, birkaç metreküpe kadar hacim sağlayabilir ve yük taşıyabilir.

Tek ya da iki tekerlekli olabilen bisiklet römorku, birkaç metreküpe kadar hacim sağlayabilir ve yük taşıyabilir. Yapı römorku: bu römorklar genellikle inşaat projeleri sırasında geçici ofis, yemek tesisi ya da depolama alanı olarak kullanılan mobil yapıları temsil etmektedir.

bu römorklar genellikle inşaat projeleri sırasında geçici ofis, yemek tesisi ya da depolama alanı olarak kullanılan mobil yapıları temsil etmektedir. Seyahat römorku: Karavan olarak da bilinen seyahat römorkları özellikle kampçılar arasında oldukça popüler bir araçtır. Otomobillerin ya da orta ölçekli pikapların arkasına da takılabiliyor.

Karavan olarak da bilinen seyahat römorkları özellikle kampçılar arasında oldukça popüler bir araçtır. Otomobillerin ya da orta ölçekli pikapların arkasına da takılabiliyor. Tam römork : Tam römorklar arka ve ön aksı bir arada bulunduran motorsuz taşıtlara denilmektedir. Genellikle yük taşımacılığı yapan tır, kamyon ve traktörlerde kullanılır.

: Tam römorklar arka ve ön aksı bir arada bulunduran motorsuz taşıtlara denilmektedir. Genellikle yük taşımacılığı yapan tır, kamyon ve traktörlerde kullanılır. Motosiklet römorku: Tek ya da iki tekerlekli şekilde motosikletlerin boyutuna göre tasarlanırlar. Ayrıca motosiklet römorkları özellikle kırsallarda hafif yük taşınmasında kullanılmaktadır. Olumsuz bir özellik olarak motosikletler için ek güvenlik tehlikesi yarattığından kullanılması üreticiler tarafından çok fazla önerilmiyor.

Tek ya da iki tekerlekli şekilde motosikletlerin boyutuna göre tasarlanırlar. Ayrıca motosiklet römorkları özellikle kırsallarda hafif yük taşınmasında kullanılmaktadır. Olumsuz bir özellik olarak motosikletler için ek güvenlik tehlikesi yarattığından kullanılması üreticiler tarafından çok fazla önerilmiyor. Tekne römorku: Basit bir şase düzeneğine sahip olan bu römorklar tekneleri karayolu ile taşımak için kullanılıyor.

Basit bir şase düzeneğine sahip olan bu römorklar tekneleri karayolu ile taşımak için kullanılıyor. Traktör römorku: Bu römorklar özellikle tarımsal faaliyetlerde hububat ve çeşitli mahsullerin taşınmasında kullanılırlar. Bu traktör römorkları genellikle yarı römork olarak tasarlanmaktadır.

Römorku Hangi Araçlar Takabilir?

Römork uygun olabilecek hemen her araca takılabilmektedir. Burada önemli olan nokta aracın tipi ve römorka uygunluğudur. Üreticilerin yasak kıldığı tek araç motosikletler gelmektedir.