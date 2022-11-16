Ronaldo röportajı tamamı nereden izlenir, hangi siteden? Cristiano Ronaldo’nın röportajı devamı ne zaman yayımlanacak?

Rooney'ye yanıt veren Portekizli, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Ondan daha iyi görünüyorum ve doğru olan bu. Sebebi bu diye düşünüyorum" dedi.

"Benim için taraftar her şeydir. Bu röportajı verme nedenim de onlar çünkü artık fikrimi söylemem için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Sir Alex Ferguson ayrıldığından beri kulüpte hiçbir gelişme görmedim. Hiçbir şey değişmemiş.