Ronaldo röportajı tamamı nereden izlenir, hangi siteden? Cristiano Ronaldo’nın röportajı devamı ne zaman yayımlanacak?

Cristiano Ronaldo açıklamaları ile futbol dünyasını sarstı. Hocası Erik Ten Hag'a saygı duymadığını ve Manchester United sahiplerinin kulübü umursamadığını söyleyen Ronaldo röportajı devamı yayımlanacak. Sporseverler de Ronaldo röportajı nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ronaldo röportajı tam hali ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
RONALDO RÖPORTAJIN TAM HALİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
The Sun'dan Piers Morgan'a verdiği röportaj ile Dünya Kupası öncesi sosyal medyayı sallayan Ronaldo, aslında röportajın sadece 3 dakikalık kısmıyla gündemi sarstı. Fragmanı yayımlanan röportajın tarihi belli oldu.
Piers Morgan ile Cristiano Ronaldo'nun röportajın ilk bölümü bu akşam 23.00'da yayımlanacak. 90 dakikalık röportajın ikinci bölümü de yarın yayımlanacak.
CRISTIANO RONALDO NE DEMİŞTİ?
Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu. The Sun'a kapsamlı bir röportaj veren Ronaldo, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Hocası Erik ten Hag ile arası bozuk olan ve sezon başından bu yana kadroya girmekte zorlanan yıldız futbolcu, The Sun'dan Piers Morgan'a konuştu ve olay yaratacak ifadeler kullandı.
Rooney'ye yanıt veren Portekizli, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Ondan daha iyi görünüyorum ve doğru olan bu. Sebebi bu diye düşünüyorum" dedi.
"Benim için taraftar her şeydir. Bu röportajı verme nedenim de onlar çünkü artık fikrimi söylemem için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Sir Alex Ferguson ayrıldığından beri kulüpte hiçbir gelişme görmedim. Hiçbir şey değişmemiş.
Havuzlar, spor salonları, mutfak, antrenman sahaları ve daha fazlası... İlerleme sıfırdı. Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Kulüp için en iyisini istiyordum ve o yüzden Manchester United'a geldim" diye konuştu.
Kendisini kızgın hissettiğini ve saygısızlık gördüğünü söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Hayatımın en zor dönemi... İhanete uğradığımı hissediyorum. Kulüp bana ihanet etti. Taraftarları çok seviyorum. Onlar her zaman benim tarafımda. Ancak eğer bir şeyler rayına oturacaksa, birçok şeyi değiştirmeleri gerekiyor.