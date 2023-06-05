Router Nedir? Router ve Modem Aynı Şey Mi, Modem Olmadan Çalışır Mı?

Router nedir bilmek için router ile sıklıkla karşılaştırılmakta olan modemin de ne olduğunu bilmekte veya öğrenmekte fayda vardır. Gelişen teknolojinin ardından farklı kaynaklardan beslenerek teknoloji kullanımını arttırmak kişiler için faydalıdır. Peki router internet hızını arttırır mı? pek çok kişinin doğru bildiği yanlışları açıkladığımız içerikte router ve modem aynı şey mi sorusuna da yanıt getirdik.

Router Nedir?

Son dönemlerde popülerliği ve kullanımı arttığı için Router kelimesi daha fazla duyulmakta ve ne olduğu eskiye nazaran çok daha fazla merak edilmektedir. Router, genel anlamda bir ağda bulunan veri paketlerini yönlendiren ve ileten cihaza verilen isim denebilir. Genellikle kablosuz ağ bağlantısı sağlayan evlerde ya da işyerlerinde kullanılırlar. Routerlar, bir ağdaki bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak ve veri paketlerini doğru hedefe yönlendirmek için kullanılırlar.

Router'ın asıl görevi, veri paketlerini almak, hedef IP adresine yönüne aktarmak ve doğru hedefe yollamaktır. Bir router, birden fazla ağ arasında bilgi alışverişini sağlamak için kullanılır. Örneğin, evinde birden fazla bilgisayar veya mobil cihaz olan biri, router, sayesinde bu cihazların birbirleriyle ve internetle iletişim kurmasını sağlayabilir.

Ayrıca router teknolojisi, IP adreslerini de yönetir. Bir ağa bağlı olan her cihazın bir benzersiz IP adresi vardır ve router, bu IP adreslerini kullanarak veri iletişimine yön verir. Router, paketleri alır, hedef IP adresini kontrol eder ve uygun çıkış noktasına yönlendirir.

Router ve Modem Aynı Şey mi?

Kablosuz routerlar dolayısıyla insanlar modem ile routerın aynı ya da çok benzer şeyler olduğunu düşünebilmektedir. Fakat aslında iki cihaz birbirleri ile belli başlı farklılıklara sahiptir. Modem internet servis sağlayıcısından gelen sinyalleri okuyarak bilgisayar ya da diğer elektronik cihazlara uygun olan bir dil ile bu sinyalleri aktarır ve teknik olarak modem, genelde ISP tarafından sağlanmakta olup evde ya da işyerindeki ana bağlantı noktası konumundadır.

Routerlar ise bir ağda bulunan veri paketlerini hem yönlendiren hem de ileten cihazlara denmektedir. Cihazlar arasında iletişimi sağlama görevi olan kablosuz routerlar, Wi-Fi teknolojisinden faydalanarak kablosuz ağ bağlantısı sağlayan aletlerdir. Bu sayede, kablosuz bağlantı özelliği olan cihazlar (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler vb.) router'a bağlanabilir ve internete erişebilirler.

Router İnternet Hızını Arttırır mı?

Router internet hızını direkt olarak arttırmasa bile internet hızını etkileyebilen faktörlerden bir tanesidir. Sağladığı katkılar ile internetin daha rahat sinyallerini ulaştırmasını sağlar fakat direkt olarak hızlandırıcı bir etkisi vardır denilemez.