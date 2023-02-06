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Giriş Tarihi: 6.2.2023 15:56

RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla, depremlerden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 3 ay ertelendi.

RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten bir dizi karar aldığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamlarının 3 ay ertelendiği ifade edilen açıklamada, şubat, mart nisan aylarını kapsayacak düzenlemeye göre, yayıncıların "reklam geliri Üst Kurul payı"nın da 3 ay boyunca tahsil edilmeyeceği kaydedildi.

Depremzede medya hizmet sağlayıcılarının, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme sürelerinin ise ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendiği belirtildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle bölgedeki yerel radyo ve televizyonların ekonomik yüklerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

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RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi
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