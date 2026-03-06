RTÜK’ten 3 A formülü: Aklın, ailenin ve ahlakın korunması

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara Temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da iştirak ettiği davette Daniş, iftarda RTÜK'ün çalışmalarına dikkati çekerek, kamu yararına yönelik çalıştıklarının altını çizdi.



SADECE DENETLEME DEĞİL SORUMLU YAYINCILIĞI TEŞVİK



Daniş, dijitalleşme çağında medyanın aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk alanı hâline geldiğini belirtti. RTÜK olarak hedeflerinin, medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik eden, aileyi merkeze alan sağlıklı bir medya ekosistemi oluşturmak olduğunu vurgulayan Daniş, "RTÜK yalnızca denetleyen değil, iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik eden bir anlayışla hareket etmektedir. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri bu vizyonun somut bir örneğidir. Toplam 18 milyon TL teşvikle aile değerlerini güçlendiren, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artmasını hedefliyoruz" dedi.



SORUMLULUK TEMELLİ İÇERİİĞİN GELECEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ



Kamu yararına yayıncılıkta "3A" formülünü yani "Aklın Korunması, Ailenin Korunması, Ahlakın Korunması"nı esas aldıklarını belirten Daniş, "Medya yalnızca bir eğlence ya da bilgilendirme aracı değildir. Bilgiye ulaşma araçlarının sürekli çeşitlendiği dünyada, medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimini geleceğimiz açısından önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



ETİK PUSULASINI KAYBETMEYEN, TIKLANMA YEMİNİ DEĞİL TOPLUMSAL FAYDAYI ÖNCELEYEN MEDYA KÜLTÜRÜ

Geleneksel medyanın karşısında artık yapay zekâ ve derin öğrenme temelli sentetik medyanın dikkat çeken bir yükselişe geçtiğini kaydeden Daniş, "Bu yeni medya düzeni bir yandan verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlarken, diğer yandan dezenformasyon ve kimlik manipülasyonu gibi ciddi riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu paradigma değişimi yalnızca içerik üretimini değil, hakikat, güven ve temsil kavramlarını yeniden tanımlayan, insan merkezli medya anlayışını küresel ölçekte şekillendiren hibrit bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu hibrit dönüşüm yalnızca içeriklerin üretimini değil, denetim, sorumluluk ve kamu güvenliği anlayışını da yeniden stratejik bir alan hâline getirmiştir. Etik pusulasını kaybetmeyen, tıklanma yemini değil, toplumsal faydayı önceleyen sorumlu ve dönüştürücü bir medya kültürünün inşası için sizlerle birlikte kararlılıkla çalışmaya ve ortak değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.