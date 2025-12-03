Haberler Yaşam Haberleri RTÜK'ten adını kullanan dolandırıcılara karşı uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK’ün adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

RTÜK, radyo ve televizyon yayıncılarını RTÜK ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı. RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK ve RTÜK başkanının adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak telefonla arandığı, 'yardım', 'bağış' veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir."

