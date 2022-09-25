Haberler Yaşam Haberleri RTÜK'ten Bağcılar'daki cinayet ile ilgili 'hassasiyet' uyarısı
Giriş Tarihi: 25.9.2022 23:03

RTÜK'ten Bağcılar'daki cinayet ile ilgili 'hassasiyet' uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Bağcılar'da yaşanan 'anne' cinayeti ile ilgili hassasiyet uyarısı yaptı.

RTÜK’ten Bağcılar’daki cinayet ile ilgili ’hassasiyet’ uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Lütfen hassasiyet gösterelim' başlığı ile yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

Bağcılar'da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

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RTÜK'ten Bağcılar'daki cinayet ile ilgili 'hassasiyet' uyarısı
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