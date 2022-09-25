RTÜK’ten Bağcılar’daki cinayet ile ilgili ’hassasiyet’ uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Lütfen hassasiyet gösterelim' başlığı ile yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:
Bağcılar'da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM!— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 25, 2022
Bağcılar'da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. pic.twitter.com/7OoiVRgwHP