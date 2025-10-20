Haberler Yaşam Haberleri Ruanda’da maden çöktü: Yasa dışı kazı yaparken can verdiler
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:33

Ruanda’da bir madende yasa dışı kazı yapılırken çökme meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
Ruanda basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, ülkenin Rutsiro bölgesinde Ali Group Holding Ltd. tarafından işletilen bir maden sahasında meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Sylvestre Twajamahoro, yasa dışı olarak koltan ve kasiterit arayan 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarılarak otopsi için Murunda Hastanesine götürüldüğünü söyledi.

Hırsızlık ve yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunan yerel sakinleri, "hayatlarını tehlikeye attıkları" konusunda uyaran Twajamahoro, yetkili şirketi ise güvenlik önlemlerini artırmaya çağırdı.

