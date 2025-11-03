Ruhsatsız estetik kliniği mühürlendi

İstanbul Şişli'de dudak dolgusu yaptırmak isteyen Füsun G. gittiği sözde sağlık merkezinde mağdur edildiğini belirterek CİMER'e şikâyette bulundu. Füsun G., "Estetik merkezi olduğu söylenen bir yere dudak dolgusu yaptırmaya gittim. Diploması asılı değildi. Bu kişi 8 bin lira karşılığında bana 'Sardenya dolgusu' yapacaktı ama dolguyu göstermedi. 1 cc'yi 3 cc yaptım dedi. Bana hijyenik olmayan bir ortamda iğneli işlem yaptı" dedi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Caddesi'nde "Venedik Clinic"e baskın düzenledi. İncelemede kliniğin Bakanlık ruhsatı bulunmamasına rağmen sosyal medyada "venedikclinicofficial" hesabı üzerinden randevu verildiği belirlendi. Tüm ilaçlara el konulan klinik mühürlenerek soruşturma başlatıldı. Sahte doktor Atefeh S.,herhangi bir estetik operasyona katılmadığını öne sürdü. Mühürlenen merkezle ilgili sosyal medyada çok sayıda şikâyet olduğu da ortaya çıktı.