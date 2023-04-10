Rüku Ne Demek? Namazda Rüku Nedir, Kaç Defa Ve Nasıl Yapılır?

Rüku ne demek başlığından anlaşılacağı üzere açıklanacak olgunun ana teması ibadettir. İslam dini çerçevesinde rüku nedir sorusu ile karşılaşırız. Vakit olarak beşe ayrılır ve belirli rekatları vardır. Rekatlar içerisinde de yapılması gereken şeyler vardır. Namazda kaç defa rükuya gidilir sorusu ve içerdiği cevap bunlardan biridir. Yazılı kaynaklar bu tür soruların cevaplarını içerir. Bu sayede Rükûya gitmeden eller sallanır mı sorusuna yönelik bilgilere erişmek olasıdır.

Rüku Ne Demek?

Rüku kelimesinin karşımıza çıkacağı alanlar kısıtlıdır. Çünkü rüku kelimesi ibadet yaparken karşımıza çıkabilecek bir kelimedir. İbadetlerden de namaz kılmayı ele almamız gerekir. Çünkü rüku kelimesi namaz kılmanın bir parçasıdır. Aslında parçası olarak ifade edilen şey namazda gerçekleştirilen bir eylem olmasıdır. Rüku kavramının kelime anlamı, namaz kılarken gerçekleştirilen eylemi içermektedir. Dolayısıyla rüku kelimesi ne doğru eğilmek demektir diyebiliriz.

Namazda Kaç Defa Rükuya Gidilir?

Namaz kılarken bazı durumları gerçekleştirmemiz gerekir. Örneğin selam verme, namaza başlamadan niyet etme gibi şeyleri yapmamız gerekir. Namaz kılarken rükuya gitmek de bunlardan biridir. Bilindiği gibi günde beş vakit namaz kılınmaktadır. Beş vaktin her birinde de rükuya gidilir. Aynı zamanda beş vakit namazın rekât sayıları farklıdır. Dolayısıyla her bir vakitte rükuya gidilme sayısı da farklıdır. Örneğin sabah namazı 4 rekattır. Bu rekatların ikisi sünnet ikisi ise farzdır. Dolayısıyla sabah namazında 4 kez rükuya gidilir. Öğle namazı 10 rekattır. İlk dört ilk sünnet, dört farz ve son olarak iki son sünnettir. Dolayısıyla öğle namazında 10 kez rükuya gidilmektedir.

Rükuya Gitmeden Eller Sallanır mı?

Rükuya gitmek namazın bir parçasıdır. Rükuya gitmeden secdeye gitmek olmaz. Kılınan her rekât da rükuya gideriz. Namazda yapılacakların bir nizamı vardır. Bu nizamda rükuya gitmek de vardır. Her bir vakit için rükuya gidilme sayısı farklıdır. Sabah namazında rükuya gitmek 4 kez tekrarlanırken öğle namazında 10 kez tekrarlanmaktadır. Sayılar önemli olduğu gibi rükunun nasıl gerçekleştiği de önemlidir. Rüku namaz kılarken öne doğru eğilmek demektir ki bu önceki başlıklarda açıklanmıştır. Bu başlık adı altında ise rüku gerçekleşmeden ellerin nasıl olacağından bahsedilecektir. Rükuya gitmeden önce normalde ellerin sallanması gibi bir kural yoktur. Fakat rükuya gitmeden bir kişi elini sallarsa da bu durum namazın bozulacağı anlamını taşımamaktadır.