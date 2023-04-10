Haberler Yaşam Haberleri Rükuda Ne Denir? Namazda Rükuya Giderken ve Kalkarken Ne Söylenir?
Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:22 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:22

Rükuda Ne Denir? Namazda Rükuya Giderken ve Kalkarken Ne Söylenir?

Rükuda ne denir konusu doğru bir şekilde namaz kılmak isteyenlerin araştırdığı konulardan biridir. Rüku terim olarak öne eğilme manasına gelmektedir. Namaz kılanların namaz esnasında yapmaları gereken hareketler arasında yer almaktadır. Peki, rükuda ne denir? Namazda rükuya giderken ve kalkarken ne söylenir? Merak edilen tüm detaylar yazımızın devamında.

Rükuda Ne Denir? Namazda Rükuya Giderken ve Kalkarken Ne Söylenir?

İslami anlayışına göre namaz, Müslümanların yapması gereken ibadetlerin başında gelmektedir. İslam'da toplam 5 koşul bulunmaktadır. Namazda bu koşullar arasında yer alır. Namaz sırasında rüku hareketi yapılmaktadır. Rükûdayken ise insanların söylemesi gereken bazı dualar vardır. Bu yazımızda sizler için rükuda ne denir, namazda rükuya giderken ve kalkarken ne söylenir gibi soruların cevaplarını derledik.

Rükuda Ne Denir?

İslam'ın beş şartlarından biri namaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Namaz kılarken belli başlı kurallar ve okunacak dualar mevcuttur. Birçok insan rükuda ne söylenildiğini merak etmektedir. Kıraat ve kıyamdan sonra gelen rükuda eller dizlere dokunmuş bir şekilde öne eğilme hareketi yapılmaktadır. Rüku hareketinin doğru bir biçimde nasıl yapılacağı Kuran-ı Kerim'de açık bir şekilde belirtilmiştir. Rükuya giderken ve rükûdan kalkarken okunması gereken belli başlı dualar bulunmaktadır.

Namazda Rükuya Giderken Ne Denir?

Namaz kılan herkesin namaz esnasında rükû hareketini bilmesi önemlidir. Namaz ibadetinin doğru bir şekilde yapılması son derece önemli bir konudur. Namazda rükuya giderken namaz kılan kişinin ellerinin dizlerinde olması ve hafif öne eğilmiş olması gerekir. Öne doğru eğilmiş vaziyetteyken söylenmesi gereken dua "sübhane rabbiyel-azim" duasıdır. Bu dua rükuya giderken toplam üç kere söylenir. Namaz ibadetini doğru bir şekilde yapmak isteyenler, namazda rükudan kalkarken ne denir diye merak etmektedir. Namazda rükûdan kalkarken ise üç kere "semiallahü limen hamideh" duası edilmektedir.

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Rükuda Ne Denir? Namazda Rükuya Giderken ve Kalkarken Ne Söylenir?
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