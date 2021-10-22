“Rulet” masalarıyla suçüstü... Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi

İstanbul Polisi; Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bulunan bir adreste "Black Jack" ile "Rulet" olarak tabir edilen kumar masaları kurulduğunu ve söz konusu adreste yasa dışı kumar oynandığını tespit etti.

Baskın yapılan adreste 323 adet kumar pulu, iki bin lira nakit para, 52 adet oyun kağıdı, bir rulet çarkı, iki rulet ve poker masası bulundu. Beş kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Yasa Dışı Kumar Oynamak" içerikli 34. Maddesi gereğince idari para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu M.G. hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı. Adres; Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.