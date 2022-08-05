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Giriş Tarihi: 5.8.2022 18:57 Son Güncelleme: 5.8.2022 20:32

Rum Patriği Bartholomeos yanan Balıklı Rum Hastanesi’ni ziyaret edip inceleme yaptı

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonrası enkaz alanını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Rum Patriği Bartholomeos yanan Balıklı Rum Hastanesi’ni ziyaret edip inceleme yaptı

Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi Balıklı Rum Hastanesi Huzurevin'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 4 blok halinde bulunan binaların çatıları tamamen yanmıştı. Binada Olay yeri İnceleme ekipleri ve belediye çalışanları enkaz çalışması yaparken Fener Rum Patriği Bartholomeos, yangın sonrası dün Balıklı Rum Hastanesi Huzurevini ziyaret etti.

Patrik Bartholomeos, yangından sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Patrikhane yetkilileri ve hastane teknik uzmanlarıyla hastanenin katlarını gezen Bartholomeos, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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Rum Patriği Bartholomeos yanan Balıklı Rum Hastanesi’ni ziyaret edip inceleme yaptı
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