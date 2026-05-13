Rümeysa çatışmanın ortasında kalmıştı! Acılı aile kabus dolu anları anlattı: ’Hepsi taranacak, öldüresiye vuracağız’





'TEHDİT ETTİLER, ZORLADILAR'



İddianamede tarafların ifadelerine de yer verildi. Rümeysa Sanpur'a isabet eden silahı ateşleyen N.C.B.'nin savcılık ifadesinde; E.B.'nin kendisini arayıp; 'Gideceksiniz, vuracaksınız, vurmazsanız ailenize zarar veririm' diyerek tehdit ettiğini söyledi. N.C.B ifadesinin devamında; tanımadığı birinin kendilerine kırmızı beyaz renkli ilaç getirip bolca içirdiğini kaydetti. N.C.B., üzerine atılı suçlamaları kabul ederek, B.D. ve babası E.D.'nin kendilerini tehdit edip zorladığını kaydetti.

N.C.B.'nin kendisini tehdit edip, zorladığını iddia ettiği E.D. ve oğlu B.D. ise ifadelerinde, suçlamaları reddetti. E.D., ateş edildikten sonra olay yerine gittiğini, N.B. ve arkadaşlarının neden böyle bir olaya karıştıklarını bilmediğini öne sürdü. B.D. de aynı şekilde suçlamaları reddetti. Olay günü sokakta çocukların ateş yaktığını dile getiren B.D., o sırada 3-4 el silah sesi duyduğunu söyledi.