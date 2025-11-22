Haberler Yaşam Haberleri Rümeysa Sanpur son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 22.11.2025 21:15

Rümeysa Sanpur son yolculuğuna uğurlandı

Lüleburgaz’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, Yeni Mezarlık’ta binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hiçbir suçu yokken sadece olay anında kaldırımda bulunduğu için kurşunların hedefi olan genç kızın ölümü, tüm kenti yasa boğdu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Rümeysa Sanpur son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, önceki dönem Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan ve çok sayıda kurum yöneticisi katıldı.

Törende gözyaşları sel olurken, Rümeysa'nın babası Emin Sanpur güçlükle ayakta durabildi. Yakınlarının desteğiyle kızının mezarına yürüyen acılı baba, cenaze boyunca başucundan ayrılmadı. Katılımcılar yaşanan büyük acıya ortak olurken, pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı. Dualarla toprağa verilen Rümeysa Sanpur'un ölümü, genç yaşta bir hayatın ne denli savunmasızca söndürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda adalet çağrıları da yükseliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rümeysa Sanpur son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz