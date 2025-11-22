Rümeysa Sanpur son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, önceki dönem Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, AK Parti Milletvekili Gökhan Sarıçam, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan ve çok sayıda kurum yöneticisi katıldı.

Törende gözyaşları sel olurken, Rümeysa'nın babası Emin Sanpur güçlükle ayakta durabildi. Yakınlarının desteğiyle kızının mezarına yürüyen acılı baba, cenaze boyunca başucundan ayrılmadı. Katılımcılar yaşanan büyük acıya ortak olurken, pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı. Dualarla toprağa verilen Rümeysa Sanpur'un ölümü, genç yaşta bir hayatın ne denli savunmasızca söndürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda adalet çağrıları da yükseliyor.