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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Rus kadın 160 bin lira dolandırıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Rus kadın 160 bin lira dolandırıldı

İstanbul Şişli'de ikamet eden MS hastası Rusya uyruklu İnna Çapan, mahallede bir kafede tanışıp güvendiği 26 yaşındaki F.Y. tarafından borsada "çok para kazanacaksın" denilerek dolandırıldığını öne sürdü. Eşinin vefatının ardından 17 yaşındaki kızının okul masrafları için biriktirdiği 160 bin lira parayı alıp giden F.Y.'ye bir haftadır ulaşaman İnna Çapan, SABAH aracılığıyla sesinin duyulmasını istedi: "Bana güven verdi. Mahallede herkesi tanıyor gibiydi. Çok ilgili, iyi bir çocuktu. 'Sana borsa öğretirim, çok kazanırsın' dedi. Korktum ama çok ısrarcı olunca parayı verdim. 'Bir ay sonra vereceğim' dedi. Erteledi erteledi şimdi de birden ortadan kayboldu. Başka kişilerden de para almış. Birlikte şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı.

Şişli Bomonti'de 20 yıldır ikamet eden ve MS hastası olduğu için tekerlekli sandalye ile dolaşan Rus kadın İnna Çapan geçtiğimiz yıl sürekli gittiği kafede F.Y. isminde genç bir adamla tanıştı. Sürekli gittiği mekanlarda karşısına çıkan genç adamla arkadaş olmaya başladılar. Aralarında bir süre sonra abla kardeş samimiyeti olmaya başladı.



İddiaya göre Ocak ayında F.Y. İnna hanıma sen nasıl geçiniyorsun kızın da var sana çok para lazım gibi laflar söyledi. İnna hanımda biraz birikmişim var deyince F.Y. 'o parayı çağoltabiliriz' dedi. Parayı borsaya yatırayım 1 ay sonra çekersin kazandığınla da ben sana borsa öğretirim oynarsın dedi. İddiaya göre güçlükle ikna olan kadın, sonunda elindeki 11 bin dolar parayı verdi. Aradan aylar geçti ne ana para ne de fazlası bir türlü gelmedi. Sürekli bir bahaneyle oyalanan İnna hanım durumdan şüphelenince artık parasını hemen istedi. Ancak F.Y. artık telefonlarını açmadı. Sosyal medya dan da hesaplarını silip ortadan kayboldu.

160 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

SABAH'a konuşan İnna Çapan; "2008 yılından beri MS hastasıyım eşim vefat etti. Kızımla ben bu mahallede uzun yıllardır yaşıyoruz. Sürekli gidip geldiğim kafede bir gençle tanıştım. 1 yıldan fazla arkadaş gibi olduk. Bana abla diyordu. Sevdirdi kendini güvenimi kazandı. Ocak ayında ağzımı arayıp evde birikmişim olduğunu öğrenince borsaya para atalım o parayı daha çoğaltırız dedi. Ben ilk başta korktum. Sonra bir şekilde ikna oldum. İki farklı günde yaklaşık 11 bin Doları bozdurup ona verdi. 1 ay sonra geri alırsın dedi. Üzerinden aldığımız fazla para ile sana borsa öğretirim oyarsın dedi. Bende kabul ettim" ifadelerini kullandı.

BENDEN BAŞKA 8 KİŞİ DAHA VAR

Bir ay geçti biraz daha dursun dedi diyen İnna Çapan; "Her defasında beni oyalamaya başladı. Paraya ihtiyacım var borçlarım var dedim. Bir ara bana bir 7 bin 500 lira verdi. Meğer o da beni oyalamak içinmiş. En son geçen hafta ben yeter artık paramı almak istiyorum dedim. Tamam yarın akşam vereceğim dedi. Ondan sonra bir daha haber alamadım. Tanıştığımız kafeyi aradım ortak arkadaşlar vardı onlara sordum bana verilen cevapla şok oldum.



Oradakiler 'sen de mi paranı kaptırdın' dediler. Meğer benden başka 7 ila 8 kişiden de böyle para almış. Şimdi telefon kapalı sosyal medya hesapları kapalı. Abisi vardı aradım nerde olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Beni duyuyorsan paramı geri getir lütfen. Bana yardım edin diğer mağdurlarla birlikte gidip şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı.

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Rus kadın 160 bin lira dolandırıldı
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