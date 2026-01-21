Rus yüzücünün ailesi İstanbul’a geldi! Annesi DNA örneği verdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışmasında Rus yüzücü Nikolai Svechnikov denizde kaybolmuştu. Salı Günü Beşiktaş Bebek sahilinde bulunan ve Rus yüzücüye ait olduğu iddia edilen cesedin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sürerken Rus yüzücünün ailesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rusya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Rus yüzücünün annesi Ogalina Svechnikov ve babası, İstanbul Rusya Başkonsolosluğu yetkileri tarafından karşılandı. Buradaki işlemlerin ardından aile, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi.

AİLESİ DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Annesi Ogalina Svechnikov ve babası, çocuklarının cenazesini teşhis etmek için DNA örneği verdi. Adli tıp kurumu çıkışında açıklama yapan anne Ogalina Svechnikov, "Şuan şimdilik yüzde yüz Nikolai olduğu tespit edilemedi. Hiçbir şey belli değil. Bize bir şey göstermediler. Sadece DNA testi verdik" dedi. Aile daha sonra İstanbul Adli, Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.