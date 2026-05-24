Ruslar Güneydoğu’ya Hayran

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Rusya'dan seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkililerine yönelik Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan tur düzenlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtımı amacıyla düzenlenen gezide, Rus seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkilileri, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Mardin'de de birçok medeniyetin izlerini taşıyan Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Ulu Cami, Mor Yakup Kilisesi ve konaklar başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı, ayrıca tarihi sokak ve caddeleri gezen turizmciler, ardından Diyarbakır'a geçti.

Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden turizmciler, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin de aralarında bulunduğu tarihi mekanları görme fırsatı buldu. Mezopotamya'nın kadim şehirlerindeki tarihi ve kültürel mirası yerinde deneyimleme fırsatı bulan seyahat acentesi temsilcileri, ülkelerinde tanıtım yaparak turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunacak. AA

DİYARBAKIR'A HAYRAN KALDIM

Rusya seyahat acente yetkilisi Anna Dlougaya: Diyarbakır'a ilk kez geldim. Buraya hayran kaldım. Daha önce Akdeniz ve Ege bölgelerindeki illerde bulundum. Bölge çok farklı bir destinasyon ve buralara misafirlerimizi tur paketleriyle göndereceğiz.

MUTLAKA TURİST GETİRECEĞİM

Rusya seyahat acentası yetkilisi Natalia Ivanova: Mutlaka buralara turist getireceğim. Türkiye'nin daha çok sahil kesimlerini biliyoruz ve oralarda tatil yapıyorduk. Burayı yeni bir destinasyon olarak görüyoruz. Bölgede misafirperverliği de gördük. Herkes bizi karşılamaktan ve görmekten çok mutluydu. Bu durum bizim ve göndereceğimiz misafirlerimiz için çok önemli bir etken.

TÜRKİYE SADECE SAHİL DEĞİL

Rusya seyahat acente yetkilisi Ekaterina Firsova: Mezopotamya bölgesi özellikle Rus turistler için yeni bir bölge çünkü bölgeyi çok az biliyorlar. Genellikle sahil kesimlerine gidiyoruz. Ama Türkiye sadece sahil değil. Bu bölge tamamen kültür ve tarih kokuyor. Buraya tur göndermeyle ilgili ciddi planlarımız var.