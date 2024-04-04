Ruslar için Türkiye yine zirvede

Rus turistlerin öncelikli destinasyonları arasında Türkiye zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. TürkRuscom sitesindeki habere göre 2024 yılının ilk üç ayında Rusların havayoluyla en çok tercih ettiği ülkenin yine Türkiye olduğu açıklandı. Habere göre bu dönemde Rusya-Türkiye rotasında ortalama bilet fiyatı 28 bin 600 ruble oldu. Rus basınındaki detaylarda Rusların Türkiye'ye bu denli ilgi göstermesinin arkasında iklim, tarihi yerler, kültürel zenginlikler, yemekler ve deniz faktörleri ön planda oluyor.Yapılan yorumlarda Ankara ile Moskova arasındaki siyasi iklimin de olumlu yönde seyretmesinin Rus turistlerin Türkiye'yi ilk sırada tercih etmelerinde etkili olduğu kaydedildi. 2023 yılında Türkiye'den en çok turist Rusya'dan gelmişti. Geçen yıl Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'deki birçok kente 6 milyon 313 bin 675 Rus geldi. Rusya bu sayı ile Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında liderliğe oturdu. Rusya'yı ise 6 milyon 193 bin 259 ile Almanya ve 3 milyon 800 bin 922 ile İngiltere izledi. İngiltere'yi 2 milyon 893 bin 92 ile Bulgaristan ve 2 milyon 504 bin 494 ile İran takip etti.