Haberler Yaşam Haberleri Rüşvet karşılığı sınav puanını yükselten şebekeye operasyon yapıldı: 26 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.3.2025 09:57 Son Güncelleme: 3.3.2025 10:32

Rüşvet karşılığı sınav puanını yükselten şebekeye operasyon yapıldı: 26 kişi tutuklandı

Rüşvet karşılığında mesleki eğitim belgesi sınavına girenlerin puanlarını yükselten şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 26'sı tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Rüşvet karşılığı sınav puanını yükselten şebekeye operasyon yapıldı: 26 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, SRC (Mesleki Eğitim Belgesi) Belgesi sınavında, sınava giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağlayan şebeke ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum'da 50 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 45 yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın yapıldığı Diyarbakır'a getirilen 45 kişi emniyetteki sorgularından sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 26'sı tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

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Rüşvet karşılığı sınav puanını yükselten şebekeye operasyon yapıldı: 26 kişi tutuklandı
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