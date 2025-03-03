Rüşvet karşılığı sınav puanını yükselten şebekeye operasyon yapıldı: 26 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, SRC (Mesleki Eğitim Belgesi) Belgesi sınavında, sınava giren kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını yükselterek usulsüzlükle sınavı geçmelerini sağlayan şebeke ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum'da 50 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 45 yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın yapıldığı Diyarbakır'a getirilen 45 kişi emniyetteki sorgularından sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 26'sı tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı.