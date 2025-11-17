Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında eski CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Etli'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Yusuf Etli'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından şok baskın yapıldı. Yusuf Etli jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma tarafından yapılan teknik takip ve alınan ifadeler doğrultusunda işlemin rüşvet karşılığı yapılacağı DSİ.'de görevli Tuncay Akkan ile A.A.A. da gözaltına alındı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Yusuf Etli ile Tuncay Akkan tutuklanmasına, A.A.A. ise adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. .