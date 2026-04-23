Rüşvet operasyonunda derin sorgu: Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu

Kocaeli Kandıra ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonu gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Kandıra'da geçtiğimiz ay Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede orman kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, soruşturma genişletildi. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli merkezli olmak üzere Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında toplam 21 kişi gözaltına alındı.

MUHTAR VE MEMURLAR

Derinleştirilen soruşturma kapsamında organize bir yapı şüphesinin ortaya çıkması üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçen jandarma ekipleri, "örgüt kurma ve üyelik", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığını aklama", "görevi kötüye kullanma" ve "mal bildirimine aykırılık" gibi çeşitli iddialar ile aralarında muhtar ve memurların bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilere ait taşınmazlara, banka hesaplarına ve değerli eşyalara tedbir kararı uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.