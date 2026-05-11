Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Muhittin Böcek’in tutuklanan gelini savcılığa ek ifade verdi

GÖKHAN BÖCEK'İN CÜZDANINDA 'KOKAİN' İZİ

İfadesinin devamında, "Gökhan'ın gelir kaynaklarını bilmiyorum. Varlıklı bir aileden geliyordu. Borçlarını anne babasısı ödüyordu. Çanta dolu parayla geldiğini görmedim." dedi. Telefonunda yapılan inceleme sonucu çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" şeklinde itiraf mesajı gündeme bomba gibi düşerken Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığını bilmediğini ileri sürdü. Eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti. Böcek, kendi uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına karşılık ise "Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Alkol bile içmem." savunması yapmıştı.