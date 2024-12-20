Rüşvetçi avukata 18 yıl hapis istendi

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapan Prof. Dr. Seyithan Deliduman, 25 Kasım'da, Kocaeli Adliyesi'ne giderek bir ağır ceza mahkemesi başkanı ile görüştü. Odadan çıkarken bir poşet bırakan Deliduman, ardından mahkemenin kalemine gitti. Poşeti kontrol eden mahkeme başkanı, içinde bir çikolata kutusu, yanında da bir zarf olduğunu gördü. Zarfı açtığında ise içinden dolarlar çıktı. Hemen odadan çıkıp mahkeme kalemine giden başkan, halen burada olan Avukat Deliduman'a tepki gösterdi. Bunun üzerine çark eden Avukat Deliduman, dolarların bulunduğu zarfı oğluna vermek için hazırladığını ancak poşette unuttuğunu öne sürdü. Mahkeme başkanı başsavcılığa da bilgi verdi. Başsavcılık olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Avukat Deliduman hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Yakalanan Deliduman tutuklandı. Başsavcılık 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.