Rüşvetçi doktorlara hapis talebi

İstanbul'da bir devlet hastanesinde hastalardan ameliyat ve muayene karşılığında para talep eden rüşvet soruşturmasında doktorların, toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İki doktor hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalardan gelen şikâyetler ile hastane yönetimi, CİMER ve ilgili kurumlara yapılan 'Üsküdar Devlet Hastanesi'nde üroloji doktorları G.Ö. ve C.G.'nin bazı hastalardan ameliyat ve muayene karşılığında para talep ettiği' ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Mali Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda doktorların bazı hastalardan 20 bin ila 40 bin Türk Lirası arasında, bazı hastalardan ise 1200 ila 1400 dolar istediği belirlendi. Doktorların bir hastadan önce 30 bin lira istediği, daha sonra bu miktarın 20 bin liraya düşürüldüğü ancak ödeme yapmadan ameliyat olduğu tespit edildi.

TIBBİ MALZEMELER

Doktorların bazı hastalara kullanılacak tıbbi malzemelerin devlet tarafından karşılanmadığını söyleyerek para talep ettikleri, lazer cihazı gibi ekipmanları gerekçe gösterdikleri belirlendi. Şüpheli iki doktorun hastalardan toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan doktorlar tutuklandı. Bu arada Bursa'da 2024 yılında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararı kaldırmasının ardından, aralarında bir profesörün de bulunduğu 15 doktor hakkında soruşturma izni verildi.



BİRİ REDDETTİ, DİĞERİ 'HIRS' DEDİ

Şüpheli G.Ö. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, hastane bünyesinde yapılan ameliyatlarda dışarıdan temin edilen herhangi bir malzeme bulunmadığını öne sürdü. Şüpheli C.G. ise maddiyatının yeterli olmadığı için değil hırsından talep ettiğini ifade etti. Şüpheli iki doktor hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.