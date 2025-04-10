Rusya ve ABD heyetleri ikinci kez bir araya geldi! 5 buçuk saatlik görüşme yapıldı

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetleri, diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yürütülen temaslar kapsamında İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sabah saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda başladı.

Görüşme için Rus heyeti konsolosluğa 09.27'de, ABD heyeti ise 09.44'te giriş yaptı. Taraflar, ilk görüşmelerini 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait Arnavutköy'deki rezidansta gerçekleştirmişti. O toplantı yaklaşık 7 saat sürmüş, büyükelçilik faaliyetlerini etkileyen sorunlar görüşülmüştü

5 BUÇUK SAATLİK GÖRÜŞME YAPILDI

Heyetin öğleden önce ve öğleden sonra iki oturum şeklinde görüşmeler yaptıkları yaklaşık 5 buçuk saatlik görüşme sonrasında saat 10.00'da Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluk'unda başlayan görüşmeler 15.30'da sona erdi. Görüşmenin ABD heyeti konsolosluktan ayrıldı. Rus Heyeti ise bir süre daha konsoloslukta çalışmalarını sürdürdü.