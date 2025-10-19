Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi sürüyor: 2 yerleşim birimi kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubuna bağlı birlikler, cephede ilerleyerek Zaporijya bölgesinde Poltavka yerleşim yerini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri de aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çunişino yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna, Rusya'da gaz tesisine saldırdı | Video

UKRAYNA RUSYA'DAKİ DOĞAL GAZ FABRİKASINI VURDU

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 45 İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Yevgeniy Solntsev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki doğal gaz fabrikasının hasar aldığını belirtti.

Solntsev, "Fabrikanın bir atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Olayda ölü ve yaralı olmadığını kaydeden Solntsev, fabrikanın bulunduğu yerleşim yeri için herhangi bir tehdit olmadığına işaret etti.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.