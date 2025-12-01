Rüya Gibi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi oyuncu kadrosu

Rüya Gibi, senaryosu ve kadrosuyla Salı akşamları takip edilmeye hazırlanıyor. Sıradan bir kuaförün hayatının, gizemli bir patronla kesişmesiyle nasıl bir anda değiştiğini anlatan dizi, izleyiciyi aşk, ihtiras ve sırlar labirentine davet ediyor. İşte, Show TV yeni dizisi Rüya gibi oyuncuları ve konusu:
Rüya Gibi dizisi, imkansızlıklar içinde yaşayan ve daha iyi bir hayat hayali kuran Aydan'ın (Seda Bakan) hikayesini merkezine alıyor.
Aydan, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde kuaförlük yaparak geçimini sağlamaktadır. Sıradan hayatı, gizemli ve zengin bir patron olan Emir'le (Uğur Güneş) tanışmasıyla tamamen değişir.
Dizi, Aydan'ın hem lüks hayata adaptasyon mücadelesini hem de gizemli patronu Emir'le arasında gelişen karmaşık aşk ilişkisini konu alırken; aşk, ihanet, sınıf farkı ve güç savaşlarını dramatik bir dille işliyor.
Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı Rüya Gibi her hafta salı günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor.