Rüya Gibi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi oyuncu kadrosu

Rüya Gibi, senaryosu ve kadrosuyla Salı akşamları takip edilmeye hazırlanıyor. Sıradan bir kuaförün hayatının, gizemli bir patronla kesişmesiyle nasıl bir anda değiştiğini anlatan dizi, izleyiciyi aşk, ihtiras ve sırlar labirentine davet ediyor. İşte, Show TV yeni dizisi Rüya gibi oyuncuları ve konusu: