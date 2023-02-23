Rüyada Duş Almak Ne Anlama Gelmektedir? Rüyada Duş Almanın Anlamı ve Tabiri

İnsanların, uyku evrenleri düşünüldüğünde gördükleri rüyalar da çeşitlilik göstermektedir. Bireyler uyudukları süre içerisinde gördükleri rüyaların anlamlarını uyandıktan sonra merakla araştırır. Bu bağlamda, rüyada duş almak da rüya tabirleri açısından çeşitli anlamlar içermektedir. Peki, rüyada duş almanın anlamı nedir?

Rüyada duş almak, kurtuluşa ermeye delalet eder. Her türlü illet ve ölümcül hastalıktan, en ağır ve bitmez denilen borçlardan kurtulmaya tabir edilir. Rüya sahibi için kötü insanların şerrinden, yalancılardan, üç kâğıtçılardan, hileciden, fesatçıdan, kazadan, beladan ve günahtan uzak olmaya işaret eder. Rüyada duş almak büyük bir huzuru simgeler, rüya sahibinin zorlukla ve sıkıntıyla geçen günlerinin sonunun gelmesine yorulur. Varsa kötü alışkanlıkları ve kötü duyguları defetmeye işaret eder. Rüyada duş yapmak rüya sahibi için her anlamda güzelliğe, hayra ve iyiliğe kavuşmaya tabir edilir.

Rüyada Duş Aldığını Görmek

Kötü günleri geçmişte bırakmaya ve unutmaya delalettir. Rüya sahibiyle bütünleşmiş ve adeta kendisinin bir parçası olmuş tüm üzüntülerden ve dertlerden uzaklaşmaya yorulurken aynı zamanda rüya sahibine kötü huylar edindiren kimselerden de uzaklaşmasına ve bundan sonrası için tertemiz yaşamak istemesine işaret eder.

Rüyada Banyo Yaptığını Görmek

Kötü ve belalı kişilerden uzak durmaya, günahlar için tövbe etmeye ve hak yolunda ilerlemeye tabir edilir. Rüyasından banyo yaptığını gören kişi, kendisini Allah katında günahkâr kılan şeylerden artık uzak durmaya karar vermiş ve hatalarından ders almış demektir.

Rüyada Sıcak Su ile Banyo Yapmak

Rüya sahibinin sağlığı ile yorumlanır. Rüyada sıcak su ile duş yapmak, rüya sahibinin hiçbir kötü hastalığı olmadığına bundan sonra da sadece ufak ve önemsiz hastalıklar geçireceğine yorulur.

Rüyada Soğuk Su ile Banyo Yapmak

Rüya sahibinin içine düşeceği sıkıntılı durumlar olacağı anlamına gelir. Rüyasında soğuk su ile yıkandığını gören kişi, varlığını kaybeder, rızkından olur, yokluk ve acı içinde geçecek günler yaşar.

Rüyada Banyo Görmek

Huzur ve sağlık anlamına gelir. Rüya sahibinin gönül ferahlığına kavuşmasına ve esenlik bulmasına delalet eder.