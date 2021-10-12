Rüyada hamile kadın görmek ne demek? Rüyada hamile birini görmek ne anlama gelir?

"Rüyada hamile kadın görmek ne anlama gelir" sorusu bu rüyayı görenler tarafından araştırılıyor. Rüyaların neredeyse tümü simgelerden, sembollerden oluşur. Bu nedenle Rüyaları gerçekten anlamak istiyorsak, öncelikle sembollerin yorumlanması gerekir. Rüyanın tabiri haberimizde…

RÜYADA HAMİLE KADIN GÖRMEK

Rüyada bir kadının hamile olduğun görmek mal, servet ve şöhret demektir. Bir erkeğin kendisini hamile görmesi ise, keder, üzüntü, tasa ve darlığa işarettir.

Hamile birini görmek: Hem erkek hem de kadın için afiyetine işarettir. Ya da bir çocuk sahibi olunacağına işaret eder.

Bir kadının kendini gebe görmesi; maldır. Bazı tabircilere göre, ister erkek, ister kadın olsun karnın büyüklüğü nispetinde mal ve nimete delalet eder. Henüz buluğ çağına girmemiş bir erkek çocuğun kendini gebe görmesi babası ile, böyle küçük bir kızın aynı rüyayı görmesi annesi ile tabir olunur. Kadın gerçekten de hamileyse, sorunsuz bir dönem geçirerek, sağlıklı bir çocuk doğuracağına işarettir. Dul kadın ve genç kızın için bu Rüya, evlenmelerine delalet eder. Bir çocuğun bu rüyayı görmesi babasının eline geçecek olan mal ve nimete yorulur.Rüyada hamile bir kadını görenin malı artar. Eşinin hamile olduğunu görenin; dünya ile alakalı bir talebi olur. Rüyada hamile kadın ; gerek erkek, gerek kadın için iyidir. Kız çocuğunun bu rüyayı görmesi annesinin eline geçecek mal ve rızk ile tabir edilir.

Rüyanızda tanımadığınız hamile bir kadınla karşılaştığınızı görmeniz; iş yerinizde kazanç sağlayacağınız gelişmelere işarettir. Aynı zamanda Aile içinde sizi birtakım sürprizlerin beklediğine delalet eder. Bazı arzularınızın gerçek olacağına da tabir edilmektedir.