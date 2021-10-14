Rüyada patlıcan görmek ne demek? Rüyada patlıcan doğramak, kesmek ve yemek ne anlama gelir?

Rüyanızda patlıcan görmek, şansınızın değişeceğini, standartlaştırılmış işlerinizin farklı olacağını gösteriyor. Çarşıda bir tezgahta patlıcan ya da bir manavda patlıcan görmek, faydalanacağınız bir teklifi değerlendirmek için fazla zamanınız olmayacağını gösterir. Buzdolabında patlıcan ya da kapalı bir kutu görürseniz, kazandığınız parayı ailenizden ve akrabalarınızdan zor zamanlar geçirme şansınızla saklayacağınızı gösterir.

Patlıcan yemek ruhsatlı bir iş yapmaya, kin ve kıskançlığa, iki yüzlülüğe ve yahut yaltaklığa, Avcının patlıcan yemesi avının iyi gitmesine, Mevsiminde patlıcan görmek küçük bir üzüntüyle birlikte rızka, mevsimi dışında görmek kerih görülen ve sevilmeyen şeylere, Patlıcan yemeği rızık ve afiyete delalet eder.

Rüyada patlıcan doğramak ya da kesmek

Patlıcanları küçük parçalara ayırıp kestiğinizi gördüyseniz, beklenmedik ve nahoş ev işleriyle karşılaşacağınızı gösterir.

Rüyada patlıcan tarlası görmek, patlıcan toplamak

Rüyada patlıcan tarlası görmek ya da patlıcan toplamak, işletmelerinizden iyi bir servet ve kar elde edeceğiniz anlamına gelir. İşinizden faydalanma konusunda size büyük bir memnuniyet duygusu verecektir.

Bazı yorumculara göre; beyaz patlican alan, güzelligi ve güzel ahlaki ile anılır. Eger gördüğü patlıcan siyah ise, adı kötüye çıkar. Bir rivayete göre, nasil olursa olsun, patlıcan görmek ahlaka delalet eder. Ebu Said El-Vaiz'e göre; mevsimsiz patlıcan görmek zahmetle elde edilen rızka işarettir. Rüyada patlıcan yemeği yediğini görmek, hayir ve ser, istediğine nail olmaktır.

Rüyada patlıcan yemek

Rüyada patlıcan yemek, hayatınızdan daha çok memnun kalacağınızı gösteriyor. Bol yaşam stilini, hayatınızı nasıl yaşayacağınızla paylaşacaksınız. Ancak, giderek artan bolluk yaşamınız nedeniyle mevcut sosyal çevrenizi yabancılaştırmanın farkında olun.

Çevrenizde itibarınızın sarsılmasına işarettir. Patlıcan kızartması yemek, acı bir habere işarettir. Çevrenizde isminizin sarsılmasına yorumlanır. Patlıcan kızartması acı bir habere almaya yorumlanır. Rüyada mevsiminde koyu mor patlıcan mevki, yetki ve ündür. Kötü patlıcan ise başarısızlıktır. Rüyada patlıcan görmek keder ve düşünce ile tabir olunur.

Rüyada patlıcan hediye edilmesi

Rüyada kendisine patlıcan hediye edildiğini görmek, tanıdığınız birisinin veya kendinizin bir bebeğe hamile olabileceği anlamına geldiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada çürük patlıcan görmek

Rüyada çürük patlıcan görmek, samimi yaşamınızdan memnun olmadığınıza işaret eder. Sevdiklerinizden uzun süre ayrılmaya maruz kalabilirsiniz, bu da sonunda parçalanmaya neden olabilir.

Rüyada patlıcan satmak

Rüyada patlıcan satmak, uzak akrabalar tarafından ziyaret edileceğini, zengin ve sağlıklı yaşam tarzınız nedeniyle uzun süre sizinle kalabilirler. Rüya, gelişlerinin yaşamınızdaki büyük memnuniyetini ortadan kaldıracağını öngörür.

Bir başka rivayete göre de: Mevsiminde patlıcan, küçük bir üzüntü île rızıktır. Vakitsiz görülmesi ise, kerih gördüğü şeye işarettir. Rüyada patlıcan yemek ruhsatli bir is yapmaya, sözde yaltaklığa, kin ve kıskançlığa, iki yüzlülüğe işarettir. Avcıların rüyada patlıcan görmesi avladığı avdan dolayi sevince işarettir.

Rüyada patlıcan görmek; gören kişinin şöhret sahibi biri olacağına işarettir.