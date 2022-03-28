Rüzgarda şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu

Amasya Sebze Hali'nde meydana gelen fırtınada uçan gölgelik şemsiyenin peşinden koşan adamın o anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Amasya Sebze Hali'nde çalıştığı işyerine ait gölgelik şemsiyenin fırtına nedeniyle hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı.Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu, bu sayede şemşiyeyi devirerek durdurmayı başardı. Çopuroğlu, şemsiyeyi yakalayarak yan yatırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 2019 yılında Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki gölgelik şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, "O gün rüzgar vardı. Ben de işyerinin önünde çalışıyordum. Şemsiye bir anda hareket etmeye başladı. Koştum ve şemsiyeyi kurtardım. Sonradan aklıma Osmaniye'de ki meslektaşım geldi. O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi. Ama Allah'tan ben uçmadım" dedi.

Murat Çopuroğlu (54), peşinden koştuğu şemsiyeyi yakalama anları izleyenlere tebessüm ettirdi.