Haberler Yaşam Haberleri Rüzgarda şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu
Giriş Tarihi: 28.3.2022 13:21 Son Güncelleme: 28.3.2022 13:24

Rüzgarda şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu

FERHAT LAP FERHAT LAP
Rüzgarda şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu

Amasya Sebze Hali’nde fırtınada uçan gölgelik şemsiyenin peşinden koşarken güvenlik kameralarına yansıyan hal çalışanı Murat Çopuroğlu, yaşadıklarını SABAH’A anlattı: “Şemsiye bir anda hareket etmeye başladı. Koştum ve şemsiyeyi kurtardım. Sonradan aklıma Osmaniye’de ki meslektaşım geldi. O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” ifadelerini kullandı.

Amasya Sebze Hali'nde meydana gelen fırtınada uçan gölgelik şemsiyenin peşinden koşan adamın o anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Amasya Sebze Hali'nde çalıştığı işyerine ait gölgelik şemsiyenin fırtına nedeniyle hareketlendiğini gören Murat Çopuroğlu, tutmaya çalışıp tek ayağıyla da üzerine bastı.Çopuroğlu, halat kolunu çevirdiği şemsiyeyi katlamaya çalışmasına rağmen sürüklenmesi üzerine peşine düştü. Rüzgarın etkisiyle metrelerce ilerleyen şemsiyenin ardından koşup üzerine atlayan evli ve 3 çocuk babası Çopuroğlu, bu sayede şemşiyeyi devirerek durdurmayı başardı. Çopuroğlu, şemsiyeyi yakalayarak yan yatırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 2019 yılında Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki gölgelik şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, "O gün rüzgar vardı. Ben de işyerinin önünde çalışıyordum. Şemsiye bir anda hareket etmeye başladı. Koştum ve şemsiyeyi kurtardım. Sonradan aklıma Osmaniye'de ki meslektaşım geldi. O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi. Ama Allah'tan ben uçmadım" dedi.

Murat Çopuroğlu (54), peşinden koştuğu şemsiyeyi yakalama anları izleyenlere tebessüm ettirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
İstanbul'da inanılmaz anlar: Kızlar birbirine girdi! Vatandaşlar film gibi izledi!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Son dakika: Beşiktaş eski Galatasaraylı ismi alıyor! Alternatifi de hazır...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
Helal! Adanalı Celal!
Son dakika: Ersun Yanal'dan olay Aziz Yıldırım itirafı! "Onunla çalışmam"
ARKADAŞINA GÖNDER
Rüzgarda şemsiyeyle uçan adam SABAH’a konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA