Rüzgarın devirdiği tabelanın altında kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar sonucu devrilen tabelanın altında kalarak ağır yaralanan şehir plancısı Kardelen K.Ç. (27) yaşam mücadelesi veriyor. Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir Plancısı Kardelen K.Ç., öğle molasında arkadaşlarıyla yakınlarda bulunan bir kafeteryaya gitti. Burada arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra iş yerine doğru kaldırımda yürümeye başlayan Kardelen K.Ç., fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Kardelen K.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş yeri sahibi hakkında ise 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.