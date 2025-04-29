S Beden Kaç Cm Oluyor? Kadın ve Erkek İçin S Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Kadın giyiminde S beden küçük beden olarak kabul edilmektedir. "S beden", "small" yani "küçük" kelimesinin kısalmasıdır. S beden küçük bedenleri temsil etmektedir fakat sadece bu ifade yeterli bilgi vermeyebilir. Erkek giyiminde "S beden" küçük veya orta bedenleri ifade ederken kadın giyiminde "S beden" 36 bedene denk gelmekte ve standart beden olarak kabul edilmektedir. Ancak bu denklik markalara ve ülkelere göre değişmektedir. Bu sebeple alışveriş yapılırken markanın ölçü tablosuna bakmak doğru beden seçimi için önemlidir.

Kadın İçin S Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Kadın giyimde S bedenin genel ölçüleri şu şekildedir:

Göğüs çevresi: 86-89 cm

Bel çevresi: 66-69 cm

Basen çevresi: 92-95 cm

Bu ölçüler, standart bir beden ölçüsüne sahip bir kadın için uygundur. Ancak farklı kesim modeller için bu ölçüler değişiklik gösterebilir ve her zaman tam uyum sağlamayabilir.

Erkek İçin S Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Erkek giyiminde ise S bedenin genel ölçüleri şu şekildedir:

Göğüs çevresi: 91-94 cm

Bel çevresi: 76-79 cm

Erkek giyiminde S beden, küçük veya orta bedenleri ifade etmektedir. Bu ölçüler, genel bir rehber olarak kabul edilmelidir. Ancak her markanın kendine özgü bir ölçü tablosu bulunduğundan bedenler, markalar arasında farklılık gösterebilir. Hem kadın hem erkek giyiminde beden ölçüleri genel bir rehber olsa da kesim farklılıkları, modelleri ve markalar arası ölçü değişimleri nedeniyle markaların ölçü tablosunu incelemek doğru beden seçimi açısından büyük önem taşımaktadır.