Saadet Partisi kongre davasında karar: İptal istemi reddedildi

Saadet Partisi'nde 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongre sonrası başlayan tartışmalar mahkemelik olmuştu. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler, kongrede usulsüzlük yapıldığını öne sürerek partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanmasını talep etmişti. Davacılar ayrıca, kongrede oy kullanan delegelere ilişkin itirazlarda bulunarak, delegeliği düştüğü iddia edilen isimler çıkarıldığında geçerli delege sayısının önemli ölçüde değişeceğini savunmuştu.

DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

Olaya ilişkin Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Saadet Partisi'nin avukatları Ahmet Yazıcı ve Hasan Tahsin Özaşar ile davacılar Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber ile avukatları Kamil Nadir Sarıkan katıldı. Duruşmayı bazı Saadet Partisi üyeleri de takip etti.

"AÇILAN DAVA ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN"

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi. Özay Dilber'in avukatı Kamil Nadir Sarıkan, bilirkişinin verilen görev kapsamında raporunu sunamadığını öne sürerek, açtıkları davanın üye hak ve yükümlülüklerine ilişkin olduğunu belirtti ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

"DAVA SÜBJEKTİF ÇIKARLA AÇILMIŞTIR"

Saadet Partisi avukatı Hasan Tahsin Özaşar ise davanın usulden reddedilmesi gerektiğini savunarak, "Davacıların temel tezi bazı il kongrelerinin vaktinde yapılmamasıdır. Siyasi Partiler Kanunu'na göre eski delegelerin seçimi yapılabilir. Dava sübjektif çıkarla açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Saadet Partisi avukatı Ahmet Yazıcı ise davacıların delege itirazlarına ilişkin iddialarının Siyasi Partiler Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak, davanın siyasi niyetle açıldığını ve reddedilmesi gerektiğini belirtti. Tarafların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti.