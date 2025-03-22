Saat 03.00'te çalan telefon genç kadının hayatını değiştirdi! "Hiç beklemiyordum"

7 YILLIK BEKLEYİŞ SON BULDU
Kumluca'da yaşayan Filiz Dönmez, 2018 yılında mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi aldı. Böbrekleri iflas edince, diyalize girmeye başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde üçüncü sınıf öğrencisiyken, doktorlarının hastaneye yakın olması gerektiğini söylemesi üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Zorlu sürece rağmen üniversite eğitimini tamamladı ve kamu kurumunda çalışmaya başladı.
GECE 03.00'TE ÇALAN TELEFON FİLİZ DÖNMEZ'İN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
7 yıl boyunca böbrek nakli bekleyen Dönmez, annesinin kendisine böbreğini vermek için tahlil yaptırdığı sırada kanser teşhisi almasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Babası gibi annesini de kaybettikten sonra, kendisine donör olmayı isteyen dedesine kronik kalp yetmezliği teşhisi konulunca kadavra listesine alındı. Geçtiğimiz günlerde, gece 03.00'te çalan telefon Filiz Dönmez'in hayatını değiştirdi. Uygun böbreğin bulunduğu haberini alan Dönmez, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne çağrıldı ve burada Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından başarılı bir nakil ameliyatı gerçekleştirildi.
"HALADİYALİZE GİRECEĞİMİ SANIYORUM"
Dönmez, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:
"Bir gün organ çıkacağını hiç beklemiyordum. Gece 03.00'te aradılar, üç hasta daha vardı ve böbrek bana uyumlu çıktı. Yedi senedir diyalize o kadar alışmışım ki nakilden sonra hangi gün diyalize gireceğimi hesaplıyorum. Diyaliz sırasında yemeklerde kullandığım ilacımı unuttum diye panik oluyorum. Hatta ileri bir tarihte program yaparken 'o gün diyalizim var mı' diye kontrol ediyorum. Çünkü benim normalim buydu. Şimdi ise yeni bir hayata başladım. Organ bağışı yapan kişiye her gün dua ediyorum. Bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz, onu makineye bağımlı yaşamaktan kurtarıyorsunuz."
"Filiz Dönmez'e beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan böbreğini naklettik. Operasyon başarılı geçti ve böbrek fonksiyonları artık normal seviyeye düştü. Ancak hastamız, yıllardır diyalize girdiği için hâlâ 'Diyalize gitmem gerekiyor' diyor ve artık ihtiyacı olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Hatta yıllardır idrara çıkmadığı için bu hissi bile unutmuş. Ama artık tamamen sağlıklı bir hayatı olacak." diye konuştu.
ORGAN BAĞIŞI, YENİ HAYATLARIN ANAHTARI
Filiz Dönmez'in yaşadığı bu dönüşüm, organ bağışının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her yıl binlerce hastanın yeni bir yaşam için bağış beklediği düşünüldüğünde, yapılan her bağış bir insanın hayatını değiştirebiliyor.