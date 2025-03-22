Saat 03.00'te çalan telefon genç kadının hayatını değiştirdi! "Hiç beklemiyordum"

"HALADİYALİZE GİRECEĞİMİ SANIYORUM"

Dönmez, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:



"Bir gün organ çıkacağını hiç beklemiyordum. Gece 03.00'te aradılar, üç hasta daha vardı ve böbrek bana uyumlu çıktı. Yedi senedir diyalize o kadar alışmışım ki nakilden sonra hangi gün diyalize gireceğimi hesaplıyorum. Diyaliz sırasında yemeklerde kullandığım ilacımı unuttum diye panik oluyorum. Hatta ileri bir tarihte program yaparken 'o gün diyalizim var mı' diye kontrol ediyorum. Çünkü benim normalim buydu. Şimdi ise yeni bir hayata başladım. Organ bağışı yapan kişiye her gün dua ediyorum. Bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz, onu makineye bağımlı yaşamaktan kurtarıyorsunuz."